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Себежская прокуратура требует закрыть сайт с продажей паспортов

Прокуратура Себежского района провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации в части ограничения доступа к запрещенной информации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Себежского района, в ходе проверки проведен осмотр сайта, где посетителям предлагается купить паспорт гражданина РФ, с официальной проводкой по официальной базе данных согласно существующим требованиям закона, но не проходя установленные процедуры его получения.

«Законодательством РФ предусмотрен запрет на распространение информации о продаже паспорта гражданина РФ с использованием сети «Интернет», за осуществление которой предусмотрена уголовная и административная ответственность. Наличие в свободном доступе информации о продаже паспорта гражданина РФ, подрывает безопасность государства, основы конституционного строя РФ и способствует совершению правонарушений и преступлений», - рассказали в прокуратуре.

В этой связи прокуратура района направила в суд исковое заявление к Управлению Роскомнадзора по Псковской области о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, которое находится в стадии рассмотрения.