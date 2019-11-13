Происшествия

В магазине на Рижском проспекте задержали псковича, не оплатившего спиртные напитки

В псковском магазине, расположенном на Рижском проспекте, задержали местного жителя, укравшего спиртные напитки. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, случай произошел 15 ноября.

«Около 13:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки», - отметили в пресс-службе.

Также в управлении добавили, что для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.