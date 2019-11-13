Происшествия

Порховский районный суд рассмотрит дело подозреваемого в поджоге сожительницы

В Порховский районный суд направили дело о местном жителе, который подозревается в том, что облил сожительницу бензином, после чего - поджег. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района, мужчина причинил тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.

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«Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ», - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия установлено: мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей, взял находившуюся в комнате кружку с измененным бензином, который ранее использовал в хозяйственно-бытовых целях, вылил его на потерпевшую, после чего поджег горящей спичкой.

«Своими умышленными действиями обвиняемый причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, в виде термических ожогов II-III степени, всего около 25% поверхности тела. В результате ожоговой болезни, по неосторожности обвиняемого в Псковской областной клинической больнице наступила смерть потерпевшей», - заключили в прокуратуре.