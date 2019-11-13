Происшествия

На Индустриальной в Пскове полицейским повторно попался пьяный водитель

В Пскове дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, ночью 15 ноября у дома по улице Индустриальной в областном центре полицейские остановили автомобиль Daewoo Matiz.

«Выяснилось, что иномаркой управлял молодой человек, 2000 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.