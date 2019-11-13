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Больше 300 тысяч рублей долга управляющая компания выплатила после вмешательства прокуратуры Порховского района

Прокуратура Порховского района провела проверку исполнения законов в жилищно-коммунальной сфере управляющей компанией ООО «Порховдомсервис». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, по части 4 статьи 3 Жилищного кодекса РФ, никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом, другими федеральными законами.

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«На основании подпункта «в» пункта 3 раздела II "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре разъяснили, что, по результатам проверки, у населения перед ООО УК «Порховдомсервис» образовалась дебиторская задолженность, что послужило основанием для образования кредиторской задолженности организации перед поставщиками энергоресурсов. В целях погашения образовавшейся задолженности управляющей компанией в суд подано 76 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности с населения, однако данные меры представляются недостаточными. Указанные обстоятельства могут привести к нарушению нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.

В связи с изложенным прокуратурой района в адрес ООО УК «Порховдомсервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона путем организации работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.

По результатам рассмотрения представления, организация предприняла меры к устранению нарушений. Частично погашена кредиторская задолженность перед поставщиками энергоресурсов в размере свыше 300 тысяч рублей, в суд подано 30 исковых заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании дебиторской задолженности с населения, в адрес должников направлено 90 уведомлений о необходимости оплаты поставляемых коммунальных услуг.