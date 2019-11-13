Происшествия

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

Полицейские задержали в Мытищах водителя автомобиля Volvo, который зарезал пешехода, переходившего переход на красный свет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Днем между водителем автомобиля Volvo и пешеходом, который переходил дорогу на красный цвет завязалась потасовка. В ходе конфликта водитель пырнул своего оппонента ножом, от полученных травм мужчина скончался, - сообщил собеседник агентства. - В настоящий момент злоумышленник задержан».

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области также подтвердили факт задержания мужчины, который в ходе конфликта смертельно ранил своего оппонента. «В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на улице Коминтерна, в результате которого один из участников скончался. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель 1951 года рождения подозреваемый в совершении данного преступления», - отметили в главке.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, задержанный является бизнесменом. «В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался 68-летний местный предприниматель. Сейчас его допрашивает следователь», - сообщила Врадий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание - лишение свободы на 20 лет.