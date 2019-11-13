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Нарушения выявила прокуратура в деятельности ряда ЧОП на территории Псковской области

Органы прокуратуры области провели проверку соблюдения трудового законодательства частными охранными организациями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий в деятельности большинства частных охранных организаций выявлены грубейшие нарушения требований трудового законодательства в части оформления трудовых отношений.

Так, прокуратурой Великих Лук установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) в двух частных охранных организациях трудовые отношения с работниками, принимаемыми в качестве охранников-стажеров, официально не оформляются, дополнительные соглашения об изменении существенных условий трудового договора не заключаются.

В одной из организаций Великих Лук условия о гарантиях и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не учитываются, соответствующие доплаты частным охранникам не производятся.

В большинстве частных охранных организациях в нарушение требований ст. 154 ТК РФ оплата в повышенном размере за работу в ночное время не производится, оплата работы в праздничные дни в двойном размере не осуществляется.

Островским межрайонным прокурором в деятельности организации выявлены нарушения требований ст. 136 ТК РФ, выразившиеся в систематических задержках выплаты заработной платы частным охранникам, а также несвоевременной выплате расчета при увольнении.

В этой связи прокурорами городов и районов области в адрес руководителей частных охранных организаций внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

По результатам проверки в отношении руководителей восьми частных охранных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение требований трудового законодательства), им грозят штрафы от 3 до 20 тыс. рублей.

Всего на территории Псковской области осуществляют деятельность 75 частных охранных организаций, в которых трудовую деятельность осуществляют более 1 500 частных охранников.