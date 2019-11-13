Происшествия

Несоответствие данных в документах стало причиной запрета ввоза в Псковскую область говяжьего жира из Польши

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в МАПП Убылинка запрещен ввоз 19 тонн говяжьего жира. Продукция животного происхождения следовала автомобильным транспортом из польского города Соколув-Подляски в Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Государственными инспекторами было выявлено несоответствие информации об адресе грузополучателя, заявленной в товаротранспортных документах, ветеринарном сертификате cтраны-экспортера, а также в разрешении на ввоз товара, оформленном Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в информационной системе Аргус.

Ввоз 19 тонн польского говяжьего жира на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.