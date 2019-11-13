Происшествия

Жилой дом горел в Великих Луках из-за поджога

Жилой дом горел на острове имени Белова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в 12.15 15 ноября поступило сообщение о возгорании в жилом доме на острове им. Белова. В результате пожара сгорел жилой дом. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В 20.35 15 ноября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Великих Луках на улице Ботаническая. В жилом доме в комнате огнем повреждено ковровое покрытие. Причина пожара - поджог.

В 20.18 16 ноября поступило сообщение о возгорании дачного дома в Великолукском районе в СНТ «Озерная-2». В результате пожара сгорел двухэтажный дачный дом. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 20.23 16 ноября поступило сообщение о возгорании в квартире в Гдове на улице Псковская. В жилом доме огнем повреждена комната и веранда. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

17 ноября в Пскове на Крестовском шоссе горела баня. В помещении огнем повреждена кровля. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

18 ноября горел дачный дом в Великолукском районе в деревне Медведково. Причина пожара - замыкание проводки внутри дома.