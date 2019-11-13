Происшествия

480 тыс рублей снял с банковской карты великолучанина сотрудник брокерской фирмы

Великолучанина обманул сотрудник брокерской фирмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, еще в сентябре мужчине 1950 года рождения позвонил неизвестный и представился трейдером. Незнакомец предложил лучанину вложить деньги в один сайт и получать оттуда доход. На предложение житель города на Ловати согласился. На указанный ресурс мужчина ввел 50 у. е, спустя время он заходил на сайт и видел, как его доход растет.

Позже великолучанину вновь позвонил трейдер и сообщил, что для получения прибыли ему необходимо прислать сканы паспорта и банковских карт. После выполнения инструкций с карты великолучанина списали 480 000 рублей. По данному факту проводится проверка.