Происшествия

35 тысяч рублей перевела мошенникам великолучанка, пытавшаяся получить кредит

В сводках великолукской полиции вновь зафиксирован случай мошенничества. На этот раз на уловку злодеев попалась женщина 1988 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомстве, 13 ноября на одном из сайтов великолучанка оформила заявку на кредит. Спустя несколько минут ей позвонили неизвестные банковские сотрудники и сообщили, что для получения кредита необходимо оплатить страховку и доставку.

Условия горожанка выполнила, и в итоге она перевела 35 тысяч рублей на неизвестный счет, а кредит так не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело.