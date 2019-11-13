Происшествия

Полумиллиона рублей лишился великолучанин, переведя деньги на сайт мошенников

Пожилой житель Великих Лук доверился неизвестному «финансисту» и в итоге не досчитался около полумиллиона рублей.

По версии следствия, 69-летнему жителю Великих Лук в сентябре текущего года на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, представившийся специалистом по финансовым операциям. Трейдер предложил пенсионеру зарегистрироваться на одном из сайтов, перевести деньги на указанный счет и получать проценты от тех или иных финансовых операций. Великолучанину назвали специальную программу, которую обещали помочь настроить. А через некоторое время горожанину позвонил другой незнакомец, который попросил переслать ему отсканированные копии паспорта, реквизитов банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина, заинтересовавшись сделанным ему предложением, выполнил рекомендации неизвестных финансистов. А в итоге – с его банковской карты эти «доброжелатели» сняли 480 тысяч рублей. И только 15 ноября потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Здесь же в Великих Луках 13 ноября горожанка, 1988 года рождения, оставила на сайте в Интернете заявку для оформления кредита. После этого ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что великолучанке одобрен кредит в 200 тысяч рублей. Затем ей позвонил другой представитель банка, который попросил перевести деньги на указанный счет, а также оплатить страховку и курьерскую доставку.

В результате, жительница города на Ловати перечислила на счет мнимых банковских работников более 35 тысяч рублей. Естественно, кредита она так и не получила. Возбуждено уголовное дело. Подобные факты дистанционного мошенничества отмечены за последние дни также в Пскове и Пыталовском районе. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.