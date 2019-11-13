Происшествия

Уголовный розыск продолжает поиски великолучанки, пропавшей в конце августа

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой,1951 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по имеющимся данным, 23 августа текущего года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.