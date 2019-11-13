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В Острове перед судом предстанет сотрудник исправительной колонии за взятки и пронос на режимную территорию запрещенных веществ и предметов

18.11.2019 18:55|ПсковКомментариев: 0

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области. Он обвиняется в совершении наркопреступления, двух эпизодов получения взятки за незаконные действия, мелкого взяточничества и злоупотреблении должностными полномочиями. Основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности ОСБ УФСИН России по Псковской области и УКОН УМВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК по Псковской области. 

Из материалов уголовного дела следует, что утром 2 марта 2018 года при попытке проноса на территорию исправительной колонии гашиша в крупном размере и пяти мобильных телефонов с зарядными устройствами задержан находившийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник указанного учреждения. В тот же день было произведено процессуальное задержание подозреваемого.

В ходе дальнейшей работы следователей и оперативных сотрудников получены доказательства причастности задержанного к получению взяток от спецконтингента на общую сумму свыше 80 тысяч рублей за пронос на территорию исправительной колонии мобильных телефонов.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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