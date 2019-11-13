Происшествия

Житель Псковского района может получить до 7 лет тюрьмы за избиение пожилого мужчины

Прокурор Псковского района направил в суд уголовное дело в отношении жителя Псковского района, который совершил преступление - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе следствия установлено, что в июне 2018 года в СНТ «Родина» между местными жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку. 33-летний мужчина нанес несколько ударов пожилому гражданину, в результате чего последний получил травму бедренной кости, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст.111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.