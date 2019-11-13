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В Москве пропала журналистка

18.11.2019 23:21|ПсковКомментариев: 0

В Москве пропала редактор агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, пишет РИА Новости со ссылкой на коллегу девушки Георгия Спирова.

Ранее Life.ru со ссылкой на источник написал, что девушку ищут уже вторые сутки. Она отправилась утром 17 ноября в церковь и исчезла. Как рассказала полиции мать журналистки, Игнатова не взяла с собой ни денег, ни документов, ни телефона.

«Она действительно не появлялась на работе, не выходила на связь. Сегодня около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет», — рассказал Спиров.

Он добавил, что попросил маму журналистки держать редакцию в курсе поисков дочери.

Источник: Псковская Лента Новостей
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