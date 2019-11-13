Происшествия

Женщина госпитализирована с отравлением угарным газом из-за пожара в квартире на улице Рокоссовского

Женщина доставлена в больницу с отравлением угарным газом из-за пожара в квартире на улице Рокоссовского в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в 00.01 19 ноября поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Рокоссовского. В двухкомнатной квартире в кухне огнем повреждены стена и вытяжка. Хозяйка 1955 года рождения отравилась угарным газом и была госпитализирована. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на кухне.

В 18.21 18 ноября поступило сообщение о возгорании в надворной постройке в Пушкиногорском районе в деревне Селихново. В результате пожара надворная постройка выгорела изнутри, сгорела кровля. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в постройке.