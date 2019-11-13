Происшествия

Карельские полицейские перекрыли наркотрафик в Псковскую область

Карельские полицейские перекрыли наркотрафик, который поступал сразу в несколько регионов Северо-Запада, в том числе в Псковскую область. Об этом сообщается на сайте МВД России по Республики Карелия.

Из незаконного оборота изъята партия синтетического наркотика в особо крупном размере. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на перекрытие канала поставки наркотика в Петрозаводск, велись с весны этого года. Тогда оперативникам поступила информация о том, что в городе появились сбытчики метадона. Полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия задокументировали противоправную деятельность и задержали подозреваемых. При личном досмотре и обыске у задержанных изъято около 400 граммов метадона – что составляет 8000 разовых доз.

Установлено, что четверо жителей Санкт-Петербурга, двое мужчин и две женщины, организовали поставку синтетического наркотика на территорию Ленинградской области, Пскова и Петрозаводска. Запрещенное вещество они приобретали в нелегальных интернет-магазинах, а затем сами развозили в места закладок. Для таких командировок в целях конспирации они арендовали автомобили премиум-класса. В дальнейшем в Петрозаводске они вовлекли в свою деятельность местную жительницу, которая сама является наркопотребителем и ранее привлекалась к уголовной ответственности. В ее задачи входило осуществление закладок и сбыт розничных партий.

В настоящее время по 25 эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые мужчины заключены под стражу, в отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.