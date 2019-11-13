Происшествия

«ДорСтройСервис» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

ООО «ДорСтройСервис» оштрафовали за то, что организация нарушила требования федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мировой судья судебного участка №37 Псковского района определил наказание за соответствующее правонарушение - административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

«В судебном заседании установлено, что обществом с ограниченной ответственностью принят на работу бывший государственный служащий. Однако юридическим лицом соответствующее уведомление в установленный срок бывшему работодателю принятого на работу лица, на которого в силу закона распространялись соответствующие запреты и ограничения, не направлено», - отметили в прокуратуре.

Также в пресс-службе добавили, что постановлением мирового судьи юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ.