Происшествия

Директор себежской организации платила зарплату работникам ниже прожиточного минимума

Прокуратура Себежского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства директором ООО «Хуторок» размер оплаты труда работников установлен ниже прожиточного минимума, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре.

Дополнительные соглашения к трудовому договору не заключались. Кроме того, в трудовых договорах не определен режим рабочего времени и времени отдыха, а в приказе о приеме на работу не указаны обязательные условия трудового законодательства.

В этой связи прокурором района в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Постановлением Государственной инспекцией труда в Псковской области директор ООО «Хуторок» привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.