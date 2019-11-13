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Историка Соколова отправят к психиатрам после попытки ранить себя кортиком

19.11.2019 13:41|ПсковКомментариев: 0

Историку Олегу Соколову, арестованному по подозрению в убийстве своей сожительницы, назначили дополнительную психиатрическую экспертизу после попытки ранить себя кортиком во время следственного эксперимента. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Подъем».

По данным издания, экспертизу проведут в конце текущей недели.

18 ноября стало известно, что Соколов попытался нанести себе рану, когда показывал, как убил свою бывшую аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. В целях чистоты эксперимента с историка сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Хотя в тот момент на Соколове были бронежилет и защитный шлем, сотрудники тут же пресекли его попытку. В пресс-службе управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что после произошедшего историк «чувствует себя прекрасно».

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Задержанного госпитализировали в неадекватном состоянии и с переохлаждением. Позже он раскаялся и признался, что застрелил Ещенко после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Источник: Псковская Лента Новостей
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