Происшествия

Великолучанин украл металлический гараж с дачи

В Великих Луках и Великолукском районе сотрудниками полиции раскрыты кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в период с 17 по 18 ноября в деревне Каменистик Великолукского района из сарая у дачного дома, принадлежащего жительнице Великих Лук, была совершена кража сборного металлического гаража. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась за помощью в МО МВД России «Великолукский».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, установлен и задержан гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это – не работающий, ранее судимый житель Великолукского района, 1977 года рождения. Он дал признательные показания. Выяснилось, что, проникнув в сарай, подозреваемый на арендованном им автомобиле вывез находившийся здесь в разобранном виде металлический гараж, после чего сдал его в пункт приема металла. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

А в городе на Ловати стражами порядка раскрыто ранее совершенное преступление. Так, днем 16 августа текущего года приезжая из Москвы, 1968 года рождения, в финансовом учреждении на проспекте Ленина забыла в банкомате 10 тысяч рублей. Деньги похитил неизвестный. В этой краже подозревается безработный 19-летний житель Тверской области. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.