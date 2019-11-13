Происшествия

Угрожавший застрелить себежского полицейского гражданин Молдовы оштрафован на 50 тысяч рублей

Гражданин Республики Молдова, проживающий в Себежском районе, признан виновным в угрозе насилия в отношении полицейских.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Себежского района, в апреле 2019 сотрудники полиции МО МВД России «Себежский» для проведения обыска в рамках уголовного дела прибыли по месту жительства обвиняемого.

Гражданин Молдовы встретил сотрудника полиции угрозой взять из дома ружье и застрелить его, а другого полицейского грозился избить зимними санями и деревянной палкой.

С учетом позиции государственного обвинителя, признания вины подсудимым 19 ноября Себежский районный суд признал его виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.