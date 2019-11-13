Происшествия

В Локнянском районе оштрафована организация, незаконно добывавшая песок

Прокуратура Локнянского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что с января 2016 года по декабрь 2018 года ООО «ДРСП «Дорсервис» незаконно использовало песок природный с территорий, расположенных вблизи деревень Богданово и Башово Локнянского района.

В этой связи в Бежаницкий районный суд направлено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 540 тыс. рублей.

Требования прокурора судом удовлетворены.