Происшествия

Житель Дедовичского района осужден за хранение высушенного дикорастущего мака

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что мужчина, находясь на территории железнодорожного пути перегона «Дедовичи- Судома», сорвал дикорастущий мак и высушил его.

Наркотическое средство, масса которого составила 524 грамма маковой соломы, мужчина хранил при себе до момента его изъятия сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца 10 дней.

От бывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.