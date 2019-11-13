Происшествия

Из-за возгорания сажи в дымоходе в Псковской области произошло два пожара

Из-за возгорания сажи в дымоходе в Псковской области за сутки произошло два пожара. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в 07.14 19 ноября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Новосокольническом районе в деревне Раменье.

В печи сгорела сажа в дымоходе. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19:41 19 ноября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Великих Луках на улице Революционная. В печи сгорела сажа в дымоходе. Пострадавших нет.