Происшествия

Супружескую пару из Новосокольников обокрала знакомая

Сотрудниками МО МВД России «Новосокольнический» установлена гражданка, подозреваемая в совершении кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в Новосокольниках 6 ноября у местного жителя из дома по улице Воровского похитили деньги в сумме 190 тысяч рублей. Однако, о произошедшем владелец заявил в полицию только 19 ноября, поскольку не сразу обнаружил пропажу. Деньги лежали в ящике стола. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась безработная 39-летняя жительница Пустошкинского района. Выяснилось, что она побывала в гостях у потерпевшего и его супруги. И, по версии следствия, после застолья незаметно для радушных хозяев женщина заглянула в ящик стола, оттуда и прихватила пачку денег. Их она потом потратила на покупки. В ходе обыска по месту жительства в деревне Ребле Пустошкинского района у фигурантки обнаружено и изъято пять тысяч рублей. Ведется расследование.

А в Великих Луках 16 ноября в обувном магазине по улице Зверева у местной жительницы, 1982 года рождения, из сумки, лежавшей на скамейке, были похищены золотые изделия – браслет, цепочка и кольцо. В этой краже подозревается не работающая 42-летняя гражданка, проживающая в поселке Кунья. Возбуждено уголовное дело.