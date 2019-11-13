Происшествия

Более 600 тыс. рублей отдали жители Псковского региона мошенникам за один день

50-летний великолучанин заинтересовался в Сети сайтом, на котором предлагалось легко и быстро заработать деньги. После того, как он зашел на сайт, ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей фондовой биржи. Затем горожанину позвонил некий молодой человек, который помог ему зарегистрироваться на сайте. Великолучанин внес на счет пять тысяч рублей. Однако, ему позвонили и сказали, что этого недостаточно и посоветовали взять кредит.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, мужчина взял кредит и перевел сумму на указанный счет. А когда попытался вывести вложенные деньги на свою банковскую карту – ему отказали и предложили еще оплатить страховку. В результате всех этих манипуляций житель Великих Лук лишился 186 тысяч рублей. И 19 ноября он обратился за помощью в полицию.

Причем, что в аналогичную ситуацию при попытке заработать на финансовых операциях в Интернете попала и 37-летняя жительница Великих Лук. В итоге, она потеряла 210 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Добавим, что 19 ноября в полицию региона за содействием обратились и другие жертвы дистанционного мошенничества - ими стали еще трое жителей областного центра. Общий ущерб, причиненный всем потерпевшим от действий нечистых на руку лиц только за один этот день, составил более 600 тысяч рублей. Проводится расследование.