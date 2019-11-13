Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина

19 ноября в Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 46-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки и одежду на сумму более 3000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.