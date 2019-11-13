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Псковские приставы выдворили из России 17 нелегалов из Вьетнама

21.11.2019 00:08|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы управления ФССП России по Псковской области выдворили за пределы страны 17 граждан Республики Вьетнам. Как Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе управления, мигранты незаконно находились на территории Российской Федерации.

«Все 17 человек были задержаны в пограничной зоне без соответствующих документов на право нахождения в данной зоне. Решением суда Псковской области данные граждане были признаны виновными в совершении административных правонарушений. В связи с этим им было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в целях обеспечения исполнения принятого решения данные граждане были направлены в ФГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, министерства внутренних дел Российской Федерации».

Судебными приставами по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Псковской области, иностранные граждане из спецучреждения Пскова были доставлены в московский аэропорт «Шереметьево».

«И сразу же, после прохождения пограничного контроля и оформления всех процессуальных документов, граждане Вьетнама вылетели прямым рейсом на родину, в столицу - город Ханой», - заключили в ведомстве.

Напомним, с начала года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области выдворили в принудительном порядке за пределы России больше 200 иностранцев.

Теги: #УФССП России по Псковской области #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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