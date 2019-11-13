Происшествия

В Пскове за незаконную вырубку леса осужден военнослужащий

Штраф получил псковский военнослужащий за незаконную рубку леса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием и судом установлено, что военнослужащий 20 февраля 2019 года с 11 до 12 часов на территории земельного участка полигона ВДВ, который расположен в Стругокрасненском районе, с помощью принадлежащей ему бензопилы совершил незаконную рубку березы общей стоимостью 39716 рублей 11 копеек, чем причинил ущерб министерству обороны Российской Федерации.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд назначил ему штраф в размере 40 000 рублей.