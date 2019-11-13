Происшествия

В Псковской области женщина выплатила миллионный долг по алиментам

Более миллиона рублей задолженности по алиментным платежам взыскали судебные приставы отдела судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП, на исполнении в отделе судебных приставов находилось 2 исполнительных производства о взыскании с гражданки алиментов в пользу троих ее детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

Женщина не исполняла свои родительские обязанности уже около 10 лет, от судебных приставов скрывалась.

Постоянного места работы и зарегистрированного имущества у должницы не было, на учете в центре занятости населения не состояла. Кроме того, местонахождение самой должницы установить не удавалось. В связи с этим она была объявлена в исполнительный розыск.

В итоге проведенных мероприятий по розыску выяснилось, что должница проживает в Санкт-Петербурге. Судебным приставам-исполнителям отдела удалось осуществить разговор с должницей по телефону. В ходе телефонного звонка гражданке была озвучена общая задолженность по алиментам, которая составляла 1 миллион 315 тысяч рублей. Кроме того, должнице пояснили, что уклонение от выполнения родительских обязанностей влечет за собой привлечение не только к административной, но и к уголовной ответственности.

В итоге, на счет ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов пришли деньги в счет оплаты алиментов от гражданки.Мать-должница, изыскав необходимую сумму, полностью рассчиталась с миллионным долгом перед своими детьми.