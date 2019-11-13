Происшествия

Росгвардейцы задержали молодого человека, который не оплатил покупки в магазине на Рижском проспекте

Сотрудники вневедомственной охраны задержали псковича, пытавшегося украсть товары из гипермаркета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 20 ноября, наряд вневедомственной охраны Росгвадии получил информацию о том, что в магазине, расположенном на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 27-летнего гражданина, который без оплаты пронес через кассу товары стоимостью более 2 тысяч рублей, среди которых были продукты питания, одежда, а также спиртные напитки.

Правонарушитель передан в территориальный отдел полиции.