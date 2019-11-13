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В Петербурге задержан гражданин Киргизии подозреваемый в применении насилия к псковскому правоохранителю

Следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, утром 31 декабря 2016 года двое предполагаемых злоумышленников, являющихся гражданами Киргизской Республики, были застигнуты полицейскими в момент повреждения в пьяном виде припаркованных во дворе дома на улице Звездной в Пскове автомашин. В момент задержания двое дебоширов оказали активное сопротивление применили в отношении одного из стражей порядка насилие.

В дальнейшем предполагаемые злоумышленники скрылись, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области в городе Санкт-Петербурге.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования. Мероприятия по розыску подельника продолжаются.