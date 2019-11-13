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Жительница Дедовичей подделала анкету для получения кредита

22.11.2019 09:25|ПсковКомментариев: 0

В Дедовичском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что жительница п. Дедовичи в июне 2019 года заключила договор потребительского займа с кредитной организацией на сумму 14 000 рублей.

При оформлении заявления-анкеты она обманным путем указала недостоверные данные о месте работы и размере заработной платы, денежными средствами на вышеуказанную сумму она распорядилась по своему усмотрению.

ОД МО МВД России «Дедовичский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

Санкция ст.159.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Теги: #прокуратура #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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