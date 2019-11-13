Происшествия

Мужчина получил сильные ожоги при пожаре в Пушкинских Горах

В 20.25 21 ноября произошло возгорание в жилом доме на 2-м Тригорском переулке в поселке Пушкинские Горы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Хозяин дома 1959 года рождения доставлен в Псковскую областную больницу с термическими ожогами 2-й и 4-й степени 30 процентов поверхности тела. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки внутри дома. От огня спасена хозяйственная постройка.

В 00.59 22 ноября на улице Механизаторов в деревне Ершово Псковского района баня выгорела изнутри по всей площади. Предварительно, причиной пожара назван аварийный режим работы печного оборудования.

В 05.27 22 ноября в жилом доме на улице Рельсовой в городе Пскове сгорела кровля по всей площади. Причина пожара на устанавливается.