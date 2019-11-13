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В 2019 году к уголовной ответственности за хищения с объектов электроэнергетики в Псковской области привлечено 6 человек

С начала 2019 года по решению суда 6 человек привлечены к уголовной ответственности за хищения с объектов электроэнергетики в Псковской области. Преступления в отношении имущества Псковского филиала «Россети Северо-Запад» были совершены в разное время, тем не менее, благодаря действиям сотрудников полиции в каждом случае удалось установить виновных и передать дела в суд. Со стороны электросетевого предприятия правоохранительным органам были предоставлены все необходимые данные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Так, осенью этого года в Себеже мировой суд приговорил местного жителя по статье 158 УК РФ к обязательным работам за кражу проводов с линий электропередачи. Себежанин совершил две кражи в мае нынешнего года: на собственном автомобиле он подъезжал к воздушным линиям, тайно поднимался на опоры, используя лазы, и похищал металлические части энергооборудования. Всего было украдено более 200 килограммов стального провода и 8 штук траверсов. Цена этих металлоизделий в скупке ничтожна, общая сумма иска едва превышает 11 тысяч рублей и по решению суда виновник обязан возместить весь ущерб. Учитывая все смягчающие обстоятельства, суд приговорил себежанина к 300 часам обязательных работ. Но после отбытия наказания этот человек на всю жизнь получит пятно на биографии - факт судимости за уголовное преступление.

Более суровые меры суд принял в отношении двух жителей Новосокольнического района. В апреле нынешнего года они вместе совершили три кражи проводов с воздушных линий электропередачи: один поднимался на опоры с помощью страховочного пояса и монтерских лазов и плоскогубцами срезал провода, а второй в это время на земле подбирал и сматывал украденный алюминий. Суд квалифицировал их действия как кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, что привело объект энергетики в негодное для эксплуатации состояние. Более того, итогом кражи стало прекращение электроснабжения частных домов, которые получали энергию с расхищенной линии. Целью преступных действий двух жителей Новосокольнического района было незаконное обогащение, но теперь им придется заплатить самим. Всего они похитили провода на 20 тысяч рублей, но суд, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначил каждому из виновных меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей. Штраф нужно уплатить в течение полугода с момента приговора, в противном случае грозит привлечение к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Еще одной группе лиц – двум жителям Невеля – по решению суда придется ответить за кражу проводов, совершенную в 2017 году. Суд установил все обстоятельства преступления и вынес соответствующий приговор: возмещение ущерба и обязательные работы. Наказание настигло и жителя Великих Лук, который решился на кражу проводов в 2018 году: ему назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства.

Как сообщили в Службе безопасности Псковского филиала «Россети Северо-Запад», по каждому выявленному факту хищения с объектов электросетевого предприятия направляется информация в местные отделы полиции.

Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности энергопредприятия постоянно проводят проверки пунктов приема цветного металла.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает гражданам, что хищение элементов энергооборудования квалифицируется как уголовное преступление и преследуется по закону, так как злоумышленники своими действиями оставляют без света целые населенные пункты и социально-значимые объекты. Помимо этого, действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную опасность.

Служба безопасности Псковского филиала призывает жителей Псковской области обо всех фактах хищения электроэнергии или электросетевого оборудования, а также всех подозрительных лицах, которые вмешиваются в работу энергообъектов, сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45.