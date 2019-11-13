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В Пскове местная жительница лишилась денег после общения с незнакомцем

22.11.2019 11:33|ПсковКомментариев: 0

Жительнице областного центра 1959 года рождения, на мобильный телефон 20 ноября позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания злоумышленниками денежных средств обманным путем завладел с ее банковской карты деньгами в сумме более 180 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Великих Луках 20 ноября у горожанки, 1988 года рождения, с банковской карты произошло несанкционированное списание более 33 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
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