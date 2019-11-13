Происшествия

В Пыталово перед судом предстанут трое граждан Ирана по обвинению в незаконном пересечении границы

Островским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Исламской Республики Иран в возрасте от 17 до 49 лет. Они обвиняются в покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новосте в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, обвиняемые легально въехали по туристической визе на территорию Российской Федерации с целью последующего незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации для убытия в страны Евросоюза. Реализуя задуманное, 29 сентября они, не имея разрешительных документов, незаконно пытались пересечь в Пыталовском районе российско-латвийскую границу в обход установленного пункта пропуска, однако были задержаны военнослужащими пограничной службы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.