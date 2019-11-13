Происшествия

Великолукский суд вынес приговор бомжу, задержанному при похищении сумки с вещами на 70 тысяч рублей

В Великих Луках суд вынес приговор 37-летнему безработному судимому местному жителю без определенного места жительства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России, установлено, что в августе на улице Розы Люксембург этот мужчина пытался с применением насилия открыто похитить сумку у 26-летней местной жительницы.

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«В сумке находились мобильный телефон и другие вещи. Стоимость имущества - более 70 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе. - Однако до конца осуществить свой преступный замысел нападавшему не удалось. Очевидцами происходящего стали следовавшие по маршруту патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Великим Лукам - задержали подозреваемого».

Также в пресс-службе добавили, что следственный отдел ОМВД России по Великим Лукам возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 161 УК РФ («Покушение на открытое хищение чужого имущества»). После завершения расследования данное уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский городской суд.

Суд назначил подсудимому наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.