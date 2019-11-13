Происшествия

«Вор в законе», «коронованный» в Псковской области, объявлен в розыск

Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина Российской Федерации Виктора Жаринова по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками следственного подразделения совместно с ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области.

По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе – «вор в законе». С указанного времени и по ноябрь 2019 года им было организовано совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации.

Так, в 2019 году он, как полагает следствие, организовал похищение двух жителей города Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения являлось принуждение потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, проводятся следственные действия по установлению его местонахождения.Следователями СК проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ИА «Прайм Крайм», Цезарь был «коронован» в 2013 году в Псковской области в возрасте 30 лет.