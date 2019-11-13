Происшествия

Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства

Мать 24-летней девушки, зверски убитой 63-летним петербургским историком-наполеонистом Олегом Соколовым, назвала возможный мотив преступления. Как передает «Росбалт», Галина Ещенко, которая служит подполковником полиции на Кубани, считает, что ученый не мог убить Анастасию, как говорит, из-за ревности и зависти погибшей к его детям от предыдущего брака.

Версию матери приводит «МК». По мнению мамы аспирантки, мотивом убийства, вероятно, послужило желание Анастасии бросить Соколова. «Я думаю, ей просто все это надоело - тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит», - предположила женщина.

Она отметила, что Настя жила у Соколова с начала года, и они как родители не знали об этом. Отношения дочери с «возрастным» доцентом СПбГУ семья не одобряла, говоря, что Соколов годится ей в «дедушки».

Галина Ещенко также считает, что трагедия произошла и из-за намерения ее и отца девушки приехать к ней в Петербург. Родители собирались туда 13 ноября, а убийство произошло 8-го. «А еще решающую роль мог сыграть наш приезд. Настя, может, поэтому и хотела уйти, что не хотела вскрывать перед нами все это», - сказала мать жертвы расчленителя.

Смотрите также Активного участника фестивалей реконструкции на Псковщине подозревают в убийстве с расчленением

Соколов утром 9 ноября упал в реку Мойка в центре Северной столицы. Когда его оттуда вытащили, в его рюкзаке обнаружились отрезанные женские руки, а на квартире - другие части тела его бывшей студентки. Чтобы расчленить свою жертву, доцент специально сходил в магазин за пилой. Анастасию Ещенко, в которую любитель реконструкций эпохи Наполеона Соколов выпустил четыре пули из обреза, переделанного в пистоль, похоронили в закрытом гробу в родном Краснодарском крае.