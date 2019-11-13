Полиция продолжает поиски великолучанина, пропавшего 22 марта

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Андрея Федорова, 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта текущего года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, приметы пропавшего следующие: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.