Происшествия

Пскович пытался вынести из магазина товары бытовой химии

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 23 ноября, наряд вневедомственной охраны Росгвадии получил информацию о том, что в магазине, расположенном на Октябрьском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 44-летнего гражданина, который без оплаты пронес через кассу товары бытовой химии.

Правонарушитель передан в территориальный отдел полиции.