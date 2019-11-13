Происшествия

Гражданин Беларуси заключен под стражу в Псковской области за дачу взятки

22 ноября прокуратурой Себежского района изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина республики Беларусь за дачу взятки.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор Себежского района Ольга Бударина, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч.3 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

23 ноября с учетом позиции прокуратуры Себежского района ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Себежского района.