Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в одном из ювелирных магазинов Пскова

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, требований федерального закона о противодействии отмыванию доходов, а также закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей помощник прокурора города Пскова Михаил Леонов, в ходе проверки деятельности ювелирного магазина у одного из охваченных проверкой индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения, выразившиеся в отсутствии правил внутреннего контроля, а также нарушения порядка учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, поскольку разработанная индивидуальным предпринимателем инструкция идет вразрез с инструкцией, утвержденный министерством финансов, а также не предусматривает большинство положений по учету драгоценных металлов, их инвентаризации и хранению. Локальными актами не определены сроки вскрытия посылок и приема ценностей, а также ответственного за указанную процедуру материально-ответственного лица.

По результатам проверки в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

В ходе проверки также установлены нарушения закона защиты прав потребителей, выразившиеся в непредставлении достаточной информации об изделиях на ярлыках, отсутствии опломбированных ярлыков на ювелирных изделиях.

В связи с этим в адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области направлены материалы о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ст.14.15 КоАП РФ.