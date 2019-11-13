Происшествия

Случайные знакомые лишили псковского чиновника денег и имущества в центре Петербурга

Псковский чиновник лишился денег и имущества после знакомства с двумя мужчинами в центре Петербурга.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», 23 ноября в полицию Центрального района обратился 40-летний житель Пскова, специалист Управления Росреестра по Псковской области. Он рассказал, что накануне около 03.30 в отеле на Казанской улице его обобрали двое случайных знакомых, на вид 30-35 лет, с которым чиновник познакомился в Воронихинском сквере.

Пскович обнаружил пропажу iPhone 6 за 10 000 рублей, телефона Sony, 7000 рублей наличными, золотого кольца-печатки с камнями и банковской карты, с которой списали 7000 рублей. Общий ущерб составил 32 000 рублей.

По словам заявителя, «знакомые» скорее всего армяне по национальности.