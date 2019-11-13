Происшествия

В Пскове пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре на Рельсовой

На улице Рельсовой в Пскове загорелся жилой дом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 22 ноября. Сигнал о происшествии поступил в 5.27.

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«При пожаре пострадала женщина 1951 года рождения. Она получила отравление угарным газом - ее доставили в Псковскую городскую больницу, - отметили в управлении. - В результате пожара кровля выгорела изнутри. По предварительным данным, возгорания произошло из-за короткого замыкания электропроводки».

Также в пресс-службе добавили, что при тушении удалось спасти сам жилой дом, а также 2 хозпостройки. Для ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 13 сотрудников.