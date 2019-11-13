Происшествия

Почти 450 литров алкоголя изъято из островских кафе

На территории города Острова и Островского района полицией проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД.

В нем приняли участие сотрудники различных подразделений и служб полиции - Управления уголовного розыска, УГИБДД, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД и других. Были созданы специализированные группы по раскрытию преступлений, обеспечению безопасности дорожного движения, выявлению нарушений в сфере алкогольного законодательства, отработке улиц и мест проведения досуга граждан, а также частного жилого сектора.

В результате данной операции выявлено 45 административных правонарушений, из них - 39 по линии ГИБДД. Осуществлена проверка 160 транспортных средств. Проверены 14 лиц на причастность к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Двое граждан направлены для прохождения медицинского освидетельствования с целью установления употребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Установлены двое несовершеннолетних, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Для предупреждения краж осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия на территории гаражных кооперативов.

При проверке в ряде объектов общественного питания выявлено 7 фактов нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Из незаконного оборота в этих кафе изъято 449 литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 343 литра водки и 69,5 литров пива.Составлены административные протоколы.