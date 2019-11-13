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У жительницы Новосокольников украли банковскую карту и сняли с нее более 17 тысяч рублей

25.11.2019 14:50|ПсковКомментариев: 1

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Новосокольниках 20 ноября около 16 часов из квартиры дома по улице Октябрьской в отсутствие хозяйки - 32-летней местной жительницы - была совершена кража ее банковской карты, с которой позднее неизвестные сняли более 17 тысяч рублей.

Получив сообщение о данном происшествии, сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» установили личность подозреваемой. Ею оказалась проживающая в Новосокольниках гражданка, 1960 года рождения. Похищенные деньги обнаружены и изъяты. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выясняются все обстоятельства произошедшего.

А в Великих Луках в ночь на 20 ноября в баре по улице Зверева у посетительницы, 2000 года рождения, из кошелька, лежавшего в сумке, были похищены 7 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В этой краже подозревается 32-летняя великолучанка. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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